Объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы – Кулеба

Есть более широкое пространство для действий Германии в отношении поставок оружия Украине, считает Кулеба Фото: EPA

Глава МИД отметил, что продолжит обсуждение этого вопроса с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время ее визита в Украину 7–8 февраля.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих на это разрешение Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов, – сказал Кулеба. – И также мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента [Франции Эммануэля] Макрона. Потому что когда речь идет об укреплении Украины, украинских Вооруженных сил не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем".

По словам украинского министра, Германия неоднократно объясняла свою позицию по непоставке оружия в кризисные регионы.

"Мы считаем эти объяснения в отношении Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть более широкое пространство для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать, поэтому мы и дальше будем работать с Германией по этому вопросу", – отметил Кулеба.

В то же время глава МИД Украины выразил благодарность Германии "за ту работу, которую она проделывает в нормандском формате [переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе], по другим вопросам двустороннего взаимодействия".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, отверг критику по поводу того, что ФРГ якобы недостаточно сделала для поддержки Украины.

Он снова повторил, что у Германии есть "жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы" и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

Шольц подчеркнул, что единая позиция стран ЕС и НАТО заключается в том, что если РФ активизирует агрессию, "это будет стоить ей очень дорого". Германия, по его словам, "делает свою работу" для выхода из кризиса как партнер в НАТО и ЕС.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является "сильнейшей экономической опорой Украины" и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.