"Мы очень хороший партнер НАТО и сильнейшая экономическая опора Украины". Канцлер Германии ответил на критику

Канцлера спросили, не беспокоит ли его, что во время "украинского кризиса" Германию неоднократно критиковали как ненадежного союзника – как для Украины, так и в рамках НАТО.
"Мы являемся сильнейшей экономической опорой Украины. И продолжим ей быть… Мы вместе работаем над возобновляемыми источниками энергии и технологиями будущего, которые важны для того, чтобы дать Украине шанс на большую экономическую и финансовую устойчивость", – сказал Шольц, подчеркнув, что Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.
На уточнение о критике за отправку Украине 5 тыс. касок, но не оружия, Шольц отметил, что Германия отреагировала на просьбу Украины о защитных шлемах. Он также снова повторил, что у Германии есть "жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы", и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.
Он подчеркнул, что единая позиция стран ЕС и НАТО заключается в том, что если РФ активизирует агрессию, "это будет стоить ей очень дорого". Германия, по его словам, "делает свою работу" для выхода из кризиса как партнер в НАТО и ЕС.
"Реальность важнее слухов. Реальность такова, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе, что мы постоянно укрепляем наши вооруженные силы, что мы очень хороший партнер. Мы сотрудничаем с нашими союзниками в НАТО [и Европейском союзе], и с США по вопросу, как реагировать на эту угрозу Украине, которая исходит из России", – сказал Шольц.
По его словам, у Германии самый большой оборонный бюджет в континентальной Европе, и она вносит свой вклад в силы реагирования НАТО. В частности, ФРГ перебрасывает сотни военнослужащих в Литву, где возглавляет расширенное передовое присутствие НАТО, и направила несколько истребителей в Румынию для патрулирования неба вместе с союзниками.
В интервью Шольц также отметил, что 7 февраля он встретится для обсуждения ситуации с наращиванием российских войск вблизи Украины с президентом США Джо Байденом в Белом доме, 14 февраля посетит Киев, а на следующий день – Москву.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.
После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок.
Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.
Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.
Резников также уточнял, что Украина не просила Германию именно о шлемах – такой пункт был в перечне потребностей ВСУ в защитном вооружении, которое было направлено всем правительствам стран, входящих в ЕС и НАТО.