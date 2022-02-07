"Мы очень хороший партнер НАТО и сильнейшая экономическая опора Украины". Канцлер Германии ответил на критику

Шольц: Реальность такова, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе, мы постоянно укрепляем наши вооруженные силы, мы очень хороший партнер Фото: EPA

Канцлера спросили, не беспокоит ли его, что во время "украинского кризиса" Германию неоднократно критиковали как ненадежного союзника – как для Украины, так и в рамках НАТО.

"Мы являемся сильнейшей экономической опорой Украины. И продолжим ей быть… Мы вместе работаем над возобновляемыми источниками энергии и технологиями будущего, которые важны для того, чтобы дать Украине шанс на большую экономическую и финансовую устойчивость", – сказал Шольц, подчеркнув, что Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.

На уточнение о критике за отправку Украине 5 тыс. касок, но не оружия, Шольц отметил, что Германия отреагировала на просьбу Украины о защитных шлемах. Он также снова повторил, что у Германии есть "жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы", и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

Он подчеркнул, что единая позиция стран ЕС и НАТО заключается в том, что если РФ активизирует агрессию, "это будет стоить ей очень дорого". Германия, по его словам, "делает свою работу" для выхода из кризиса как партнер в НАТО и ЕС.

"Реальность важнее слухов. Реальность такова, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе, что мы постоянно укрепляем наши вооруженные силы, что мы очень хороший партнер. Мы сотрудничаем с нашими союзниками в НАТО [и Европейском союзе], и с США по вопросу, как реагировать на эту угрозу Украине, которая исходит из России", – сказал Шольц.

По его словам, у Германии самый большой оборонный бюджет в континентальной Европе, и она вносит свой вклад в силы реагирования НАТО. В частности, ФРГ перебрасывает сотни военнослужащих в Литву, где возглавляет расширенное передовое присутствие НАТО, и направила несколько истребителей в Румынию для патрулирования неба вместе с союзниками.

В интервью Шольц также отметил, что 7 февраля он встретится для обсуждения ситуации с наращиванием российских войск вблизи Украины с президентом США Джо Байденом в Белом доме, 14 февраля посетит Киев, а на следующий день – Москву.