Германия пока не подтвердила передачу 5 тыс. шлемов и не прекратила блокировать передачу оружия от других стран – Резников

Резников: Первое, что нам очень нужно от Германии – прекращение практики блокирования снабжения оружием другими странами Фото: mil.gov.ua

В то же время, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что такой документ готовится и должен быть направлен, отметил Резников.

"Я непосредственно общаюсь с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. У нас очень хорошие отношения, я ей благодарен за ту работу, которую она делает. Спасибо за организацию лечения наших воинов, начиная с 2014 года в Германии. Спасибо за госпиталь, который мы получим 8 числа от Эстонии", – сказал глава Минобороны.

Резников уточнил ситуацию с запросом на эти шлемы. Экс-нардеп Борислав Береза обвинил министра во лжи из-за его слов, что Украина точно не просила Германию именно о касках.

По словам Резникова, 1 февраля 2022 года было обновлено обращение Министерства обороны с перечнем потребностей ВСУ в защитном вооружении, которое было направлено ко всем правительствам стран.

"И когда я комментировал запрос относительно правительства Германии, я говорил о том, что одни лишь шлемы непосредственно в Германии мы не просили. Письмо с перечнем потребностей было направлено на военно-дипломатическое управление Минобороны для дальнейшей передачи атташе по вопросам обороны при посольствах Украины в государствах-членах НАТО и ЕС", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что Германия продолжает блокировать получение помощи от других стран. В частности, он подтвердил информацию The Wall Street Journal, что Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

"Первое, что нам очень нужно от Германии, – прекращение практики блокирования снабжения оружием другими странами. Как, например, это обращение правительства Эстонии к правительству Германии, чтобы разрешить поставить в Украину пушки производства времен ГДР... Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение орудий", – цитирует Резникова пресс-служба Минобороны.

Министр также подчеркнул, что правительство Германии продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA).

"Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим в первую очередь: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Имеется в виду именно это", – добавил Резников.