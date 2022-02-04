Германия пока не подтвердила передачу 5 тыс. шлемов и не прекратила блокировать передачу оружия от других стран – Резников

В то же время, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что такой документ готовится и должен быть направлен, отметил Резников.
"Я непосредственно общаюсь с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. У нас очень хорошие отношения, я ей благодарен за ту работу, которую она делает. Спасибо за организацию лечения наших воинов, начиная с 2014 года в Германии. Спасибо за госпиталь, который мы получим 8 числа от Эстонии", – сказал глава Минобороны.
Резников уточнил ситуацию с запросом на эти шлемы. Экс-нардеп Борислав Береза обвинил министра во лжи из-за его слов, что Украина точно не просила Германию именно о касках.
По словам Резникова, 1 февраля 2022 года было обновлено обращение Министерства обороны с перечнем потребностей ВСУ в защитном вооружении, которое было направлено ко всем правительствам стран.
"И когда я комментировал запрос относительно правительства Германии, я говорил о том, что одни лишь шлемы непосредственно в Германии мы не просили. Письмо с перечнем потребностей было направлено на военно-дипломатическое управление Минобороны для дальнейшей передачи атташе по вопросам обороны при посольствах Украины в государствах-членах НАТО и ЕС", – пояснил министр.
Он подчеркнул, что Германия продолжает блокировать получение помощи от других стран. В частности, он подтвердил информацию The Wall Street Journal, что Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.
"Первое, что нам очень нужно от Германии, – прекращение практики блокирования снабжения оружием другими странами. Как, например, это обращение правительства Эстонии к правительству Германии, чтобы разрешить поставить в Украину пушки производства времен ГДР... Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение орудий", – цитирует Резникова пресс-служба Минобороны.
Министр также подчеркнул, что правительство Германии продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA).
"Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим в первую очередь: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Имеется в виду именно это", – добавил Резников.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок.
Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.
Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.
Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.