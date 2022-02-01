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Премьер-министр Эстонии Каллас призвала Германию предоставить Украине оружие

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Каллас призвала Германию прислушаться к призывам Украины
Каллас призвала Германию прислушаться к призывам Украины
Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 30 января в интервью Bild призвала Германию на фоне угрозы российского вторжения предоставить Украине вооружение.

Каллас напомнила, что ситуация в Европе на сегодня накалена как никогда.

"Россия концентрирует свои силы на границе с Украиной и использует агрессивную риторику. Мы надеемся, что дипломатия и диалог возьмут верх, но риск конфликта реален. Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии", – заявила она.

Политик призвала Германию "прислушаться к украинцам".

"Украина обратилась за помощью, стране нужна помощь в самообороне от агрессора. Германия является близким и важным партнером и союзником Эстонии, и мы остаемся в тесном контакте. Каждая страна вправе определять свою роль, и мы приветствуем все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи. Ведь мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию", – добавила Каллас.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Министр обороны Украины Алексей Резников 31 января заявил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, Эстония, военные, вооружение, военная помощь, оборона, помощь, боеприпасы, Кая Каллас
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