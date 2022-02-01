Премьер-министр Эстонии Каллас призвала Германию предоставить Украине оружие

Каллас напомнила, что ситуация в Европе на сегодня накалена как никогда.

"Россия концентрирует свои силы на границе с Украиной и использует агрессивную риторику. Мы надеемся, что дипломатия и диалог возьмут верх, но риск конфликта реален. Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии", – заявила она.

Политик призвала Германию "прислушаться к украинцам".

"Украина обратилась за помощью, стране нужна помощь в самообороне от агрессора. Германия является близким и важным партнером и союзником Эстонии, и мы остаемся в тесном контакте. Каждая страна вправе определять свою роль, и мы приветствуем все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи. Ведь мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию", – добавила Каллас.