"Страусиная политика должна быть прекращена". Украина призвала Германию не говорить, а помогать

"Это очень разочаровывает. И вместо того, чтобы не говорить, а делать единственно правильное, как это делают наши союзники уже долгое время, помогая нам в этой угрожающей драматической ситуации, в Берлине снова и снова ищут новые отговорки", – сказал Мельник.
Он добавил, что "эта политика – страусиная политика – наконец должна быть прекращена".
В телесюжете ZDF также упомянули о недавней акции благодарности в Верховной Раде, когда парламентарии выстроились у трибуны с флагами стран-союзников, которые помогают Украине на фоне угрозы со стороны РФ.
"Одного флага не хватает", – отметили журналисты.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия, а в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.
Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.
Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.
Министр обороны Украины Алексей Резников 31 января заявил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.