"Страусиная политика должна быть прекращена". Украина призвала Германию не говорить, а помогать

Мельник: В Берлине снова и снова ищут новые отговорки Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

"Это очень разочаровывает. И вместо того, чтобы не говорить, а делать единственно правильное, как это делают наши союзники уже долгое время, помогая нам в этой угрожающей драматической ситуации, в Берлине снова и снова ищут новые отговорки", – сказал Мельник.

Он добавил, что "эта политика – страусиная политика – наконец должна быть прекращена".

В телесюжете ZDF также упомянули о недавней акции благодарности в Верховной Раде, когда парламентарии выстроились у трибуны с флагами стран-союзников, которые помогают Украине на фоне угрозы со стороны РФ.

"Одного флага не хватает", – отметили журналисты.