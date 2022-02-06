Германия допускает отправку военных в страны Балтии, но не будет передавать Украине оружие – Лабмрехт

На фоне угрозы вторжения России в Украину Германия "уже делает значительный вклад в Литве" и немецкие военные готовы для усиления, сказала министр. Сейчас, по ее словам, два государства согласовывают детали.

Кроме того, Германия передислоцирует в Румынию истребители Eurofighter для наблюдения за воздушным пространством, сказала Ламбрехт, заверив, что "все в НАТО могут рассчитывать" на Германию.

Ламбрехт повторила отказ Берлина предоставлять оружие Украине, подчеркнув, что федеральное правительство давно приняло позицию не отправлять оружие в страны конфликта, чтобы не спровоцировать эскалацию.

На вопрос о поставках оружия курдам в Ирак Ламбрехт ответила, что тогда была "совсем другая ситуация". Она сказала, что в Ираке у Берлина не было "никого на другой стороне, с кем можно было бы хотя бы начать переговоры".

Цель Германии в ситуации с войной на Донбассе – снизить эскалацию и "решить этот конфликт мирным путем", подчеркнула глава минобороны страны.

Она напомнила, что Германия "в течение многих лет четко давала понять, что поддерживает Украину".

"Мы являемся крупнейшим в мире донором помощи развитию – уже поступило €1,83 млрд. Мы обучаем украинских солдат, поставляем аппараты ИВЛ, медикаменты и вакцины", – рассказала она.