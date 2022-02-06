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Германия допускает отправку военных в страны Балтии, но не будет передавать Украине оружие – Лабмрехт

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Германия, по словам Ламбрехт, выделила уже &euro;1,83 млрд финансовой помощи Украине
Германия, по словам Ламбрехт, выделила уже €1,83 млрд финансовой помощи Украине
Фото: ЕРА

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью изданиям группы Funke, опубликованном 6 февраля на сайте Westdeutsche Allgemeine Zeitung (входит в группу), допустила отправку дополнительного контингента бундесвера в Литву.

На фоне угрозы вторжения России в Украину Германия "уже делает значительный вклад в Литве" и немецкие военные готовы для усиления, сказала министр. Сейчас, по ее словам, два государства согласовывают детали.

Кроме того, Германия передислоцирует в Румынию истребители Eurofighter для наблюдения за воздушным пространством, сказала Ламбрехт, заверив, что "все в НАТО могут рассчитывать" на Германию.

Ламбрехт повторила отказ Берлина предоставлять оружие Украине, подчеркнув, что федеральное правительство давно приняло позицию не отправлять оружие в страны конфликта, чтобы не спровоцировать эскалацию.

На вопрос о поставках оружия курдам в Ирак Ламбрехт ответила, что тогда была "совсем другая ситуация". Она сказала, что в Ираке у Берлина не было "никого на другой стороне, с кем можно было бы хотя бы начать переговоры".

Цель Германии в ситуации с войной на Донбассе – снизить эскалацию и "решить этот конфликт мирным путем", подчеркнула глава минобороны страны.

Она напомнила, что Германия "в течение многих лет четко давала понять, что поддерживает Украину".

"Мы являемся крупнейшим в мире донором помощи развитию – уже поступило €1,83 млрд. Мы обучаем украинских солдат, поставляем аппараты ИВЛ, медикаменты и вакцины", – рассказала она.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, Литва, Берлин, страны Балтии, Кристине Ламбрехт
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