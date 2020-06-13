В Германии предложили исключить слово "раса" из конституции

Термин "раса", который упоминается в основном законе ФРГ, устарел, для защиты людей от дискриминации нужны другие формулировки, заявила министр юстиции Кристине Ламбрехт.

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт выступила за исключение термина "раса" из конституции страны. Об этом она сказала 12 июня в интервью RND.

По ее словам, в 1949 году, когда составлялся текст основного закона, были сформулированы основания для защиты граждан от дискриминации, терминология была правильной для послевоенного времени. Однако сегодня это слово выглядит устаревшим, а стандарты защиты рассматриваются шире понятия "раса", считает она.

Власть должна подыскать другую формулировку, сказала министр.

На исключении слова "раса" из конституции настаивают депутаты Бундестага от "зеленых", СДПГ, Свободной демократической партии и левых; они считают, что такая формулировка узаконивает деление людей на категории.

Статья 3 конституции Германии гласит: "Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места рождения, его вероисповедания, его религиозных или политических взглядов".

Для изменения текста основного закона необходимо голосование двух третей Бундестага.