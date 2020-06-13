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В Германии предложили исключить слово "раса" из конституции

Термин "раса", который упоминается в основном законе ФРГ, устарел, для защиты людей от дискриминации нужны другие формулировки, заявила министр юстиции Кристине Ламбрехт.

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Министр юстиции ФРГ находит одну из статей конституции устаревшей
Министр юстиции ФРГ находит одну из статей конституции устаревшей
Фото: ЕРА

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт выступила за исключение термина "раса" из конституции страны. Об этом она сказала 12 июня в интервью RND.

По ее словам, в 1949 году, когда составлялся текст основного закона, были сформулированы основания для защиты граждан от дискриминации, терминология была правильной для послевоенного времени. Однако сегодня это слово выглядит устаревшим, а стандарты защиты рассматриваются шире понятия "раса", считает она.

Власть должна подыскать другую формулировку, сказала министр.

На исключении слова "раса" из конституции настаивают депутаты Бундестага от "зеленых", СДПГ, Свободной демократической партии и левых; они считают, что такая формулировка узаконивает деление людей на категории.

Статья 3 конституции Германии гласит: "Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места рождения, его вероисповедания, его религиозных или политических взглядов".

Для изменения текста основного закона необходимо голосование двух третей Бундестага.

Теги: ФРГ, дискриминация, Бундестаг
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