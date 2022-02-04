Блинкен подтвердил работу администрации США по предоставлению дополнительной помощи Украине

Кулеба и Блинкен выразили надежду, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров по Донбассу Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

Об этом 4 февраля сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Они [Кулеба и Блинкен] отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", – говорится в сообщении.

В ходе разговора Блинкен "подтвердил работу администрации [президента Соединенных Штатов] Джо Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины".

Отмечается, что стороны "выразили надежду на то, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров" по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Блинкена за передачу США Украине информации о возможной подготовке РФ сфабрикованных поводов для обострения ситуации, резюмировали в МИД.