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Блинкен подтвердил работу администрации США по предоставлению дополнительной помощи Украине

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Кулеба и Блинкен выразили надежду, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров по Донбассу
Кулеба и Блинкен выразили надежду, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров по Донбассу
Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора 4 февраля с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном согласовал "дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии активного сдерживания России от дальнейшей агрессии".

Об этом 4 февраля сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Они [Кулеба и Блинкен] отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", – говорится в сообщении.

В ходе разговора Блинкен "подтвердил работу администрации [президента Соединенных Штатов] Джо Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины".

Отмечается, что стороны "выразили надежду на то, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров" по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Блинкена за передачу США Украине информации о возможной подготовке РФ сфабрикованных поводов для обострения ситуации, резюмировали в МИД.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Возле границы Украины расположены 115 тыс. российских военнослужащих, сообщил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников.

В Белом доме заявляли 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января отметил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме сообщили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, экономика, МИД Украины, Госдепартамент США, переговоры, агрессия, помощь, вторжение, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Энтони Блинкен, конфликт, финансы, войска
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