Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь

"Мы высоко ценим помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. В то же время мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у агентства НАТО по поддержке и поставке", – сказала она.
Госпиталь произведен в Эстонии, предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях и обеспечивает медицинскую помощь на уровне бригады. На развертывание и свертывание всех модулей госпиталя требуется не более 20 минут.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
17 января канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил о готовности принять в стране силы быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тыс. человек.
21 января министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Эстонии Калле Лаанет выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что страны Балтии предоставят Киеву дополнительную оборонную помощь из-за растущего военного давления России на Украину и вокруг нее.
24 января принципиально отказалась от поставок Украине оборонного оружия – включая разрешение Эстонии на передачу гаубиц немецкого производства – Германия.
30 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию прислушаться к украинцам и предоставить Украине вооружение.
6 февраля министерство обороны Израиля сообщило Латвии, Литве и Эстонии, что не разрешит передачу оружия израильского производства Украине.