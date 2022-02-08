Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь

На развертывание полевого госпиталя требуется не более 20 минут Фото: mil.gov.ua

"Мы высоко ценим помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. В то же время мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у агентства НАТО по поддержке и поставке", – сказала она.

Госпиталь произведен в Эстонии, предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях и обеспечивает медицинскую помощь на уровне бригады. На развертывание и свертывание всех модулей госпиталя требуется не более 20 минут.