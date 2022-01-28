Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Запад всесторонне поддерживать Украину

Cтраны Балтии и Польша заявили, что были и будут одними из самых преданных сторонников суверенитета Украины Фото: depositphotos.com

Участники встречи отметили, что ультиматумы России Западу продемонстрировали ее стремление пересмотреть созданную после Второй мировой войны архитектуру европейской безопасности и мировой порядок.

"В Украине идет борьба за западные ценности, поэтому необходимо оказывать этой стране всю возможную политическую, экономическую и военную помощь. Активные действия союзников, конкретная помощь Украине для укрепления ее способности защитить себя являются лучшим сдерживающим фактором против российской агрессии", – отметили стороны.

В сообщении подчеркнули, что страны Балтии и Польша были и будут одними из самых преданных сторонников суверенитета и свободы Украины.