Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Запад всесторонне поддерживать Украину

Участники встречи отметили, что ультиматумы России Западу продемонстрировали ее стремление пересмотреть созданную после Второй мировой войны архитектуру европейской безопасности и мировой порядок.
"В Украине идет борьба за западные ценности, поэтому необходимо оказывать этой стране всю возможную политическую, экономическую и военную помощь. Активные действия союзников, конкретная помощь Украине для укрепления ее способности защитить себя являются лучшим сдерживающим фактором против российской агрессии", – отметили стороны.
В сообщении подчеркнули, что страны Балтии и Польша были и будут одними из самых преданных сторонников суверенитета и свободы Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Резников 28 января сообщил, что сейчас у границ Украины насчитывают около 112 тыс. российских военных, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. лиц.