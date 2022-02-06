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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Израиль превентивно запретил странам Балтии передавать свое оружие Украине – СМИ

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По данным СМИ, Израиль не интенсифицирует оборонные связи с Украиной и Грузией в силу негласных договоренностей с РФ
По данным СМИ, Израиль не интенсифицирует оборонные связи с Украиной и Грузией в силу негласных договоренностей с РФ
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Израиля сообщило Латвии, Литве и Эстонии, что не разрешит передачу оружия израильского производства Украине. Об этом написало 3 февраля американское профильное издание Breaking Defense со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что Израиль, как и США, использует строгие правила при продаже своего оружия, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения производителя.

По словам источников, израильское оборонное ведомство еще в декабре прошлого года сообщило Литве, Латвии и Эстонии, что, если они запросят передачу оружие Украине, им будет отказано.

По информации Breaking Defense, это "почти неслыханная превентивная мера, вызванная необходимостью Израиля сбалансировать свои отношения с Россией".

По данным издания, в Израиле предполагают, что Украина захочет получить противотанковое оружие Spike израильско-германского производства. Его все три страны Балтии заказали для собственных нужд через компанию Eurospike GmbH, являющуюся совместным предприятием израильской Rafael и немецких Diehl Defense и Rheinmetall.

Официально в минобороны Израиля отказались комментировать эту ситуацию.

Представитель минобороны Латвии заявил, что "Латвия не планирует отправлять в Украину какое-либо оружие производства Израиля, поэтому мы не можем комментировать эту информацию", и подтвердил согласие США на отправку техники американского производства. Представитель минобороны Литвы отметил, что ведомство проводит регулярные переговоры с Израилем, но "вопрос о передаче Украине оружия израильского производства в ходе переговоров не поднимался".

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последнее десятилетие Израиль ни разу не продавал Украине оружие, пишет Breaking Defense.

Издание Al-Monitor отмечало в аналитической колонке в декабре 2021 года, что между Россией и Израилем давно существуют "джентльменские договоренности" в оборонной сфере: Израиль не интенсифицирует оборонные связи с Украиной и Грузией, взамен Россия ограничивает военно-техническое сотрудничество с Ираном.

"Киев давно проявляет интерес к приобретению израильской военной техники, в частности БПЛА и средств связи. Однако в 2014 году сделка между Киевом и израильским производителем беспилотников Aeronautics была заблокирована Москвой, и с тех пор Украина официально не получала военно-технической помощи от Израиля. Неясна даже судьба объявленных в 2014 году небольших контрактов на поставку стрелкового оружия – лицензионных копий израильских дробовиков "Тавор" – для украинского спецназа", – говорилось в колонке.

В то же время, как сообщал Кабмин, в 2019 году украинский госконцерн "Укроборонпром" и израильская компания Elbit Systems Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области систем связи, наблюдения и модернизации бронетехники.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия, Польша и другие государства.

Принципиально отказалась от поставок Украине оборонного оружия – включая разрешение Эстонии на передачу гаубиц немецкого производства – Германия. ФРГ с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия, а в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

Глава МИД Израиля Яир Лапид в интервью, опубликованном 2 февраля в издании Axios, заявил, что в ближайшее время не видит вероятности насильственного противостояния между Россией и Украиной. Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной и должен "действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса". Министр также выразил обеспокоенность тем, что события в Украине отвлекают внимание от проходящих в Вене ядерных переговоров с Ираном. Его заявление раскритиковал посол Украины в Израиле.

Теги: Россия, Израиль, Латвия, оружие, Эстония, Литва, вооружение, военная техника, страны Балтии, военная помощь, война в Украине
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