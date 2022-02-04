"Повторяет риторику российской пропаганды". Украинский посол раскритиковал заявление главы МИД Израиля

"Хочу напомнить господину министру, что это не "конфликт" – это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины. Жаль, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, господин министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения своих сильнейших союзников – США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину", – написал посол.

Корнийчук предложил Лапиду провести телефонный разговор "не только с министром иностранных дел государства-агрессора", но и с украинской стороной, чтобы вместо "использования российских клише" увидеть реальную картину.

Он также предложил израильским чиновникам воспользоваться приглашением президента Украины и посетить Киев, как это уже сделали их американские, британские и европейские коллеги.

"Разделяя обеспокоенность Израиля по поводу ядерной программы Ирана, осмелюсь предположить, что если в Европе разразится полномасштабная война, Израиль останется лицом к лицу с иранской угрозой", – добавил посол.

После этой публикации МИД Израиля вызвал украинского посла, сообщает издание The Jerusalem Post. Дата встречи Корнийчука с замглавы МИД Израиля еще не назначена.

Лапид в интервью, опубликованном 2 февраля в издании Axios, заявил, что в ближайшее время не видит вероятности насильственного противостояния между Россией и Украиной. Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной и должен "действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса". Министр также выразил обеспокоенность тем, что события в Украине отвлекают внимание от проходящих в Вене ядерных переговоров с Ираном.