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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Повторяет риторику российской пропаганды". Украинский посол раскритиковал заявление главы МИД Израиля

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Корнийчук призвал дипломатическое руководство Израиля использовать корректную терминологию в отношении угрозы украинскому суверенитету
Корнийчук призвал дипломатическое руководство Израиля использовать корректную терминологию в отношении угрозы украинскому суверенитету
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel / Facebook

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что был "глубоко потрясен" комментариями министра иностранных дел Израиля Яира Лапида по поводу угрозы вторжения России в Украину. Заявление Корнийчука опубликовано 3 февраля на странице посольства в Facebook.

"Хочу напомнить господину министру, что это не "конфликт" – это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины. Жаль, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, господин министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения своих сильнейших союзников – США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину", – написал посол.

Корнийчук предложил Лапиду провести телефонный разговор "не только с министром иностранных дел государства-агрессора", но и с украинской стороной, чтобы вместо "использования российских клише" увидеть реальную картину.

Он также предложил израильским чиновникам воспользоваться приглашением президента Украины и посетить Киев, как это уже сделали их американские, британские и европейские коллеги.

"Разделяя обеспокоенность Израиля по поводу ядерной программы Ирана, осмелюсь предположить, что если в Европе разразится полномасштабная война, Израиль останется лицом к лицу с иранской угрозой", – добавил посол.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/4728577803877702

После этой публикации МИД Израиля вызвал украинского посла, сообщает издание The Jerusalem Post. Дата встречи Корнийчука с замглавы МИД Израиля еще не назначена.

Лапид в интервью, опубликованном 2 февраля в издании Axios, заявил, что в ближайшее время не видит вероятности насильственного противостояния между Россией и Украиной. Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной и должен "действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса". Министр также выразил обеспокоенность тем, что события в Украине отвлекают внимание от проходящих в Вене ядерных переговоров с Ираном.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в конце января, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

Теги: Россия, Израиль, посольство, МИД Украины, война в Украине, посольство Украины, посол, МИД Израиля, Евгений Корнийчук
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