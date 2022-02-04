"У него в запасе вечность". Илларионов и Белковский рассказали, собирается ли Путин "на покой"

"У меня нет впечатления, что он [Путин] собирается уходить на покой, поскольку он уже спокоен. Во всем, кроме одного: может ли он демонтировать американоцентричный мир и НАТО как его важнейший институт. И, по его мнению, он сегодня достаточно близок к решению этой задачи. Но не в том смысле, что это случится завтра, а в том, что это случится неизбежно. А ждать и терпеть он умеет, поскольку, как сказал поэт, у него в запасе вечность. В отличие от других лидеров, которые рано или поздно должны будут уйти", — отметил Белковский.

С ним согласился Илларионов, который также считает, что Путин не собирается покидать пост главы Российской Федерации.

"Не вижу признаков", — коротко ответил эксперт на вопрос ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube