"У него в запасе вечность". Илларионов и Белковский рассказали, собирается ли Путин "на покой"

"У меня нет впечатления, что он [Путин] собирается уходить на покой, поскольку он уже спокоен. Во всем, кроме одного: может ли он демонтировать американоцентричный мир и НАТО как его важнейший институт. И, по его мнению, он сегодня достаточно близок к решению этой задачи. Но не в том смысле, что это случится завтра, а в том, что это случится неизбежно. А ждать и терпеть он умеет, поскольку, как сказал поэт, у него в запасе вечность. В отличие от других лидеров, которые рано или поздно должны будут уйти", — отметил Белковский.
С ним согласился Илларионов, который также считает, что Путин не собирается покидать пост главы Российской Федерации.
"Не вижу признаков", — коротко ответил эксперт на вопрос ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона.
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.
В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.
10 марта 2020 года Путин заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.