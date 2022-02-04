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"У него в запасе вечность". Илларионов и Белковский рассказали, собирается ли Путин "на покой"

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Стратегической целью Путина является разрушение американоцентричного мира и НАТО, убежден Станислав Белковский
Стратегической целью Путина является разрушение американоцентричного мира и НАТО, убежден Станислав Белковский
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин не собирается уходить из политики и отказываться от поста главы РФ, считает российский политолог Станислав Беловский. С ним согласен эксперт Украинского института будущего, советник президента России Владимира Путина по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов. Об этом они сказали 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

"У меня нет впечатления, что он [Путин] собирается уходить на покой, поскольку он уже спокоен. Во всем, кроме одного: может ли он демонтировать американоцентричный мир и НАТО как его важнейший институт. И, по его мнению, он сегодня достаточно близок к решению этой задачи. Но не в том смысле, что это случится завтра, а в том, что это случится неизбежно. А ждать и терпеть он умеет, поскольку, как сказал поэт, у него в запасе вечность. В отличие от других лидеров, которые рано или поздно должны будут уйти", — отметил Белковский.

С ним согласился Илларионов, который также считает, что Путин не собирается покидать пост главы Российской Федерации.

"Не вижу признаков", — коротко ответил эксперт на вопрос ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

10 марта 2020 года Путин заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Андрей Илларионов, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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