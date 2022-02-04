В Кремле прокомментировали идею о встрече Зеленского и Путина при посредничестве Турции

По его словам, Путин "готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться".
Песков уточнил, что пока никаких конкретных договоренностей о проведении встречи в Турции не было, "поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет".
Он также добавил, что ближайший запланированный визит Путина в Турцию пройдет в двустороннем формате.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, который 3 февраля находился с официальным визитом в Украине, заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции.
Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013) Мустафа Джемилев считает, что Кремль не пойдет на посредничество Турции между Украиной и РФ из-за принципиальной позиции турецкого лидера по Крыму.
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.
Лидер Турции 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.
В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".