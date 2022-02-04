В Кремле прокомментировали идею о встрече Зеленского и Путина при посредничестве Турции

Песков уточнил, что пока никаких конкретных договоренностей о проведении встречи в Турции не было Фото: ЕРА

По его словам, Путин "готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться".

Песков уточнил, что пока никаких конкретных договоренностей о проведении встречи в Турции не было, "поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет".

Он также добавил, что ближайший запланированный визит Путина в Турцию пройдет в двустороннем формате.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который 3 февраля находился с официальным визитом в Украине, заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции.

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013) Мустафа Джемилев считает, что Кремль не пойдет на посредничество Турции между Украиной и РФ из-за принципиальной позиции турецкого лидера по Крыму.