Квасьневский: Нет ни одного политика, готового пойти на договор с Путиным по Украине

Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон напомнил, что в 2008 ходили разговоры о том, что Путин предложил тогдашнему премьер-министру Польши Дональду Туску разделить сферы влияния на Украину. На что экс-президент ответил, что до сих пор не знает, действительно ли был такой разговор.

"Мне кажется, что это не может быть правдой. В Польше есть сильный раскол между политиками, народом. Но что касается Украины, то большинство поляков прекрасно понимают, что надо укреплять суверенную Украину и помогать ей. Я уверен, что нет ни одного политика, который был бы готов пойти на такой договор с Путиным. Это невозможно", — подчеркнул Квасьневский.

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