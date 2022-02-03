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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Квасьневский: Нет ни одного политика, готового пойти на договор с Путиным по Украине

 
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Среди польских политиков сохраняется единое мнение о необходимости укрепления и поддержки независимой Украины, уверен Александр Квасьневский
Среди польских политиков сохраняется единое мнение о необходимости укрепления и поддержки независимой Украины, уверен Александр Квасьневский
Фото: Aleksander Kwaśniewski / Facebook

Несмотря на внутренний раскол среди польских политиков, поддержка территориальной целостности Украины остается неизменной. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон напомнил, что в 2008 ходили разговоры о том, что Путин предложил тогдашнему премьер-министру Польши Дональду Туску разделить сферы влияния на Украину. На что экс-президент ответил, что до сих пор не знает, действительно ли был такой разговор.

"Мне кажется, что это не может быть правдой. В Польше есть сильный раскол между политиками, народом. Но что касается Украины, то большинство поляков прекрасно понимают, что надо укреплять суверенную Украину и помогать ей. Я уверен, что нет ни одного политика, который был бы готов пойти на такой договор с Путиным. Это невозможно", — подчеркнул Квасьневский. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку Украине. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Теги: Владимир Путин, Польша, Дональд Туск, Александр Квасьневский, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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