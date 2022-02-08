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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВСУ чувствуют себя намного мощнее". Резников рассказал о поставках оружия Украине другими государствами

На фоне скопления Россией войск у украинских границ ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов
На фоне скопления Россией войск у украинских границ ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Ряд стран поставляют Украине вооружения бесплатно, с некоторыми есть контракты на закупки, и сейчас страна получает оружие, "о котором не могла и мечтать" раньше. Об этом в эфире канала ICTV 7 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Во-первых, мы ежедневно общаемся с нашими коллегами. Я непосредственно за три месяца с большим количеством министров обороны познакомился персонально: или был у них в гостях, или они были у нас в гостях, или как минимум по телефону. И десяток стран уже непосредственно поставляют летальное оружие, причем бесплатно, в качестве поддержки и подарка", – сказал министр.

Он добавил, что с рядом стран у Украины есть контракты на закупку вооружений.

"И это нас тоже устраевает. К сожалению, есть некоторые страны, в частности, Германия, которая пока имеет принципиальную позицию не поставлять именно летальное оружие. К сожалению, не только свое, немецкого производства, но еще и блокирует закупку нами летального оружия через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Но мне кажется, прогресс есть", – заявил Резников. 

Глава Минобороны напомнил, что Германия пообещала предоставить Украине 5 тыс. касок.

"Есть надежда, что каски – это первая ласточка, потому что мы письменно написали, что нас интересует, и это не только деньги на госпиталь, которые мы, благодаря им, получим сейчас в Эстонии. Что касается Израиля – там свои тонкие отношения. У Израиля всегда была своя позиция. Но это не значит, что определенные хорошие интересные вещи, которые находятся в других странах, мы не можем получить", – сказал он.

По словам Резникова, "главное – что происходит то, чего не было раньше".

"Раньше мы не могли мечтать о получении такого количества Javelin. Когда-то они были запрещены для поставок в Украину. Сейчас нам уже доверяют партнеры. Сегодня мы получили согласие США на поставки очень интересных вещей странами Балтии... Те же шведские NLAW, которые нам передала Великобритания, – тоже мы когда-то и мечтать не могли... Поэтому поверьте, наши Вооруженные силы чувствуют себя намного мощнее и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней", – сказал он.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

По мнению Кулебы, объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, оружие, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, российская агрессия
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