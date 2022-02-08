"ВСУ чувствуют себя намного мощнее". Резников рассказал о поставках оружия Украине другими государствами

"Во-первых, мы ежедневно общаемся с нашими коллегами. Я непосредственно за три месяца с большим количеством министров обороны познакомился персонально: или был у них в гостях, или они были у нас в гостях, или как минимум по телефону. И десяток стран уже непосредственно поставляют летальное оружие, причем бесплатно, в качестве поддержки и подарка", – сказал министр.

Он добавил, что с рядом стран у Украины есть контракты на закупку вооружений.

"И это нас тоже устраевает. К сожалению, есть некоторые страны, в частности, Германия, которая пока имеет принципиальную позицию не поставлять именно летальное оружие. К сожалению, не только свое, немецкого производства, но еще и блокирует закупку нами летального оружия через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Но мне кажется, прогресс есть", – заявил Резников.

Глава Минобороны напомнил, что Германия пообещала предоставить Украине 5 тыс. касок.

"Есть надежда, что каски – это первая ласточка, потому что мы письменно написали, что нас интересует, и это не только деньги на госпиталь, которые мы, благодаря им, получим сейчас в Эстонии. Что касается Израиля – там свои тонкие отношения. У Израиля всегда была своя позиция. Но это не значит, что определенные хорошие интересные вещи, которые находятся в других странах, мы не можем получить", – сказал он.

По словам Резникова, "главное – что происходит то, чего не было раньше".

"Раньше мы не могли мечтать о получении такого количества Javelin. Когда-то они были запрещены для поставок в Украину. Сейчас нам уже доверяют партнеры. Сегодня мы получили согласие США на поставки очень интересных вещей странами Балтии... Те же шведские NLAW, которые нам передала Великобритания, – тоже мы когда-то и мечтать не могли... Поэтому поверьте, наши Вооруженные силы чувствуют себя намного мощнее и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней", – сказал он.