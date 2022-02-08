Встречу Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по "Северному потоку – 2" и военной помощи Украине – СМИ

Об этом 7 февраля сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

Он рассказал, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за того, что глава МИД ФРГ не захотела заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется в Украину. Кроме того, Германия отказалась "прямо или косвенно оказывать какую-либо военную помощь Киеву".

Украинский собеседник CNN отметил, что "многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада". В пример он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что ничего не знает об отказе Зеленского встречаться с Бербок.

По словам Шольца, Германия работает с союзниками в США, НАТО и ЕС, чтобы укрепить конкретные шаги, которые они предпримут совместно в случае вторжения РФ.

Глава немецкого правительства отметил, что "это будет очень много санкций, которые сильно навредят России".

Бербок, которая пребывает в Украине с визитом, заявила 7 февраля, что встреча с Зеленским отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала она на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находился в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетят 8 февраля.

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.