Встречу Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по "Северному потоку – 2" и военной помощи Украине – СМИ

Об этом 7 февраля сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.
Он рассказал, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за того, что глава МИД ФРГ не захотела заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется в Украину. Кроме того, Германия отказалась "прямо или косвенно оказывать какую-либо военную помощь Киеву".
Украинский собеседник CNN отметил, что "многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада". В пример он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что ничего не знает об отказе Зеленского встречаться с Бербок.
По словам Шольца, Германия работает с союзниками в США, НАТО и ЕС, чтобы укрепить конкретные шаги, которые они предпримут совместно в случае вторжения РФ.
Глава немецкого правительства отметил, что "это будет очень много санкций, которые сильно навредят России".
Бербок, которая пребывает в Украине с визитом, заявила 7 февраля, что встреча с Зеленским отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.
"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала она на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находился в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетят 8 февраля.
Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.
Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.
Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку".
Канцлер ФРГ Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, повторил, что у Германии есть "жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы" и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.
При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является "сильнейшей экономической опорой Украины" и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.
По мнению Кулебы, объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы.
Кулеба и Бербок обсуждали вопрос поставок Украине оружия 7 февраля. "Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – заявил глава МИД Украины.