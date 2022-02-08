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Встречу Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по "Северному потоку – 2" и военной помощи Украине – СМИ

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Зеленский и Бербок отменили встречу в Киеве 7 февраля
Зеленский и Бербок отменили встречу в Киеве 7 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отменили встречу в Киеве из-за разногласий по вопросу трубопровода "Северный поток – 2" и военной помощи Украине от Германии.

Об этом 7 февраля сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

Он рассказал, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за того, что глава МИД ФРГ не захотела заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется в Украину. Кроме того, Германия отказалась "прямо или косвенно оказывать какую-либо военную помощь Киеву".

Украинский собеседник CNN отметил, что "многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада". В пример он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что ничего не знает об отказе Зеленского встречаться с Бербок.

По словам Шольца, Германия работает с союзниками в США, НАТО и ЕС, чтобы укрепить конкретные шаги, которые они предпримут совместно в случае вторжения РФ.

Глава немецкого правительства отметил, что "это будет очень много санкций, которые сильно навредят России".

Бербок, которая пребывает в Украине с визитом, заявила 7 февраля, что встреча с Зеленским отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала она на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находился в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетят 8 февраля

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку".

Канцлер ФРГ Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, повторил, что у Германии есть "жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы" и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является "сильнейшей экономической опорой Украины" и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.

По мнению Кулебы, объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы.

Кулеба и Бербок обсуждали вопрос поставок Украине оружия 7 февраля. "Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – заявил глава МИД Украины. 

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