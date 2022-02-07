Германия направила Украине письменное подтверждение о передаче 5 тыс. шлемов – Резников

"Получено официальное письмо от Германии о намерении передать Украине 5 тыс. шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украины [посла Германии] Анку Фельдгузен за ее работу!" – написал он.

Резников надеется также на положительное решение других запросов от Украины и разблокировку закупки через Агентство по поддержке и снабжению НАТО (NSPA).