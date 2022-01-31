"Больше, чем просто шлемы от немцев". В Нидерландах выступили за предоставление Украине оборонного оружия

Депутат от VVD Рубен Брекельманс призвал премьер-министра страны Марка Рютте и министра иностранных дел Вопке Хукстра оказать поддержку украинскому правительству в случае вторжения России. Они, по словам Брекельманса, должны приехать в Украину и обсудить с властями потребности страны, сообщает RTL Niews.

По данным телекомпании, Украина уже обратилась к Нидерландам с просьбой о помощи в вооружении и минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в страну.

Брекельманс считает, что это могут быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

В сообщении в Twitter политик написал, что Нидерланды не планируют направлять в Украину военнослужащих, а только оборонительное вооружение.

"И это на самом деле больше, чем просто шлемы от немцев", – добавил он.

In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne.



Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6 — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022

Депутат Кати Пири из оппозиционной PvdA считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение военнослужащих или поставлять противотанковое оружие, сообщает RTL Niews.