"Больше, чем просто шлемы от немцев". В Нидерландах выступили за предоставление Украине оборонного оружия

Депутат от VVD Рубен Брекельманс призвал премьер-министра страны Марка Рютте и министра иностранных дел Вопке Хукстра оказать поддержку украинскому правительству в случае вторжения России. Они, по словам Брекельманса, должны приехать в Украину и обсудить с властями потребности страны, сообщает RTL Niews.
По данным телекомпании, Украина уже обратилась к Нидерландам с просьбой о помощи в вооружении и минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в страну.
Брекельманс считает, что это могут быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.
В сообщении в Twitter политик написал, что Нидерланды не планируют направлять в Украину военнослужащих, а только оборонительное вооружение.
"И это на самом деле больше, чем просто шлемы от немцев", – добавил он.
In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne.— Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022
Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6
Депутат Кати Пири из оппозиционной PvdA считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение военнослужащих или поставлять противотанковое оружие, сообщает RTL Niews.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
По данным "Радіо Свобода", в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва. Странами, которые с 2014 года больше всего помогают Украине, являются США и Великобритания. О готовности предоставить Украине оборонное оружие уже заявили Дания, Польша, страны Балтии.