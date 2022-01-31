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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше, чем просто шлемы от немцев". В Нидерландах выступили за предоставление Украине оборонного оружия

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Депутат от VVD Рубен Брекельманс призвал правительство Нидерландов оказать поддержку украинскому правительству в случае вторжения России
Депутат от VVD Рубен Брекельманс призвал правительство Нидерландов оказать поддержку украинскому правительству в случае вторжения России
Фото: Ruben Brekelmans / Facebook

В Нидерландах две партии – правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) и оппозиционная Партия труда (PvdA) – высказались за предоставление Украине оборонного оружия. Об этом 31 января сообщила телекомпания RTL Niews.

Депутат от VVD Рубен Брекельманс призвал премьер-министра страны Марка Рютте и министра иностранных дел Вопке Хукстра оказать поддержку украинскому правительству в случае вторжения России. Они, по словам Брекельманса, должны приехать в Украину и обсудить с властями потребности страны, сообщает RTL Niews.

По данным телекомпании, Украина уже обратилась к Нидерландам с просьбой о помощи в вооружении и минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в страну.

Брекельманс считает, что это могут быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

В сообщении в Twitter политик написал, что Нидерланды не планируют направлять в Украину военнослужащих, а только оборонительное вооружение.

"И это на самом деле больше, чем просто шлемы от немцев", – добавил он.

Депутат Кати Пири из оппозиционной PvdA считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение военнослужащих или поставлять противотанковое оружие, сообщает RTL Niews.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По данным "Радіо Свобода", в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва. Странами, которые с 2014 года больше всего помогают Украине, являются США и Великобритания. О готовности предоставить Украине оборонное оружие уже заявили Дания, Польша, страны Балтии.

Теги: Россия, Украина, оружие, Нидерланды, правительство, военные, вооружение, помощь, Марк Рютте, вторжение, военнослужащий, Украинск, партия, Вопке Хукстра
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