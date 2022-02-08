Bayraktar, Javelin и NLAW. Резников анонсировал учения ВСУ параллельно с тренировками вооруженных сил РФ и Беларуси

Об этом 7 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У них учения будут с 10-го по 20 февраля. Украинские Вооруженные силы тоже работают. И сегодня у нас также параллельно – зеркально – проходят уже учения. Я назову места, где они будут проходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Алешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где в том числе будут как раз с 10-го по 20 февраля проходить учения украинских Вооруженных сил с отработкой возможностей и украинских Bayraktar, и украинских Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от королевства Британия", – сказал Резников.

По его словам, вдоль границ Украины со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземная компонента – 119 тыс. российских военных.

"Если добавить воздушную и морскую компоненту, это будет 140 тыс. Это 72 батальонных тактических группы, 11 из которых находятся в Республике Беларусь", – отметил Резников.