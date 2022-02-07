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Российские "Искандеры", способные нести ядерные боеголовки, дислоцируются в 50 км от украинской границы – спутниковые снимки Maxar

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Maxar Technologies идентифицировала, в частности, ракеты "Искандер" под белорусским Ельском
Maxar Technologies идентифицировала, в частности, ракеты "Искандер" под белорусским Ельском
Фото: ЕРА

Накануне совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022", которые состоятся 1020 февраля на территории Беларуси, в 50 км от украинской границы происходит развертывание российских войск и техники. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, сообщило 6 февраля агентство Reuters.

Снимки показывают переброску войск к границе Беларуси с Украиной перед российскими учениями, сообщило агентство в Twitter.

Фото демонстрируют, что военные подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в Беларуси в трех местах возле границы с Украиной – вблизи Ельска, Речицы и Лунинца, пишет Reuters.

В частности, Maxar Technologies идентифицировала 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, и реактивные системы залпового огня под Ельском, сообщает агентство.

На снимках из Речицы показана дислокация российских военнослужащих, а также отображены автопарк и артиллерия.

В агентстве добавляют, что не смогли провести независимую экспертизу фото.

Контекст:

29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы проведения совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022". 

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, граница, аэродром, спутник, артиллерия, вторжение, учения, военнослужащий, фото, боеголовка, войска
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