Российские "Искандеры", способные нести ядерные боеголовки, дислоцируются в 50 км от украинской границы – спутниковые снимки Maxar

Maxar Technologies идентифицировала, в частности, ракеты "Искандер" под белорусским Ельском Фото: ЕРА

Снимки показывают переброску войск к границе Беларуси с Украиной перед российскими учениями, сообщило агентство в Twitter.

Satellite images show troop deployment to Belarus border with Ukraine ahead of Russian drills https://t.co/3bNOKbTO7M pic.twitter.com/1vGY16MUba — Reuters (@Reuters) February 6, 2022

Фото демонстрируют, что военные подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в Беларуси в трех местах возле границы с Украиной – вблизи Ельска, Речицы и Лунинца, пишет Reuters.

В частности, Maxar Technologies идентифицировала 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, и реактивные системы залпового огня под Ельском, сообщает агентство.

На снимках из Речицы показана дислокация российских военнослужащих, а также отображены автопарк и артиллерия.

В агентстве добавляют, что не смогли провести независимую экспертизу фото.