Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне – Кулеба

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, "важно всем осознавать, что речь идет не только об угрозах безопасности для Украины, а о безопасности всей Европы".

"Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне. Поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы. От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной европейской страны", – сказал Кулеба.

Он отметил, что "единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является эффективное сдерживание Москвы благодаря единству и принципиальности Европы и готовности к жестким действиям".