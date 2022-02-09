Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне – Кулеба

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
По словам Кулебы, "важно всем осознавать, что речь идет не только об угрозах безопасности для Украины, а о безопасности всей Европы".
"Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне. Поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы. От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной европейской страны", – сказал Кулеба.
Он отметил, что "единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является эффективное сдерживание Москвы благодаря единству и принципиальности Европы и готовности к жестким действиям".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.