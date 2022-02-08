Глава МИД Испании 8 февраля прибудет в Украину

По данным ведомства, стороны обсудят пути сдерживания России от агрессии в отношении Украины.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии", – сказано в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Испании также планируют обсудить увеличение объемов торговли и инвестиций между странами.

Контекст:

Одним из элементов стратегии по защите Украины от российской агрессии и достижению мира является "парад визитов" иностранных высокопоставленных лиц, который представляет собой весомый дипломатический инструмент, заявил Кулеба 31 января 2022 года.

3 февраля в Украину с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая должна была состояться 7 февраля, отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

8 февраля в Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.