Макрон: На сегодня Минские соглашения – это единственный путь, который позволяет идти к устойчивому миру

Макрон отметил, что Франция и Германия продолжат выполнять роль посредников, чтобы урегулировать конфликт, в нормандском формате.
"Я обсуждал эти вопросы с президентом [РФ Владимиром] Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволяет идти к миру, к устойчивому миру", – сказал президент Франции.
По его словам, Минские соглашения "действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности страны" и с их помощью удалось остановить "большое кровопролитие".
"Мы должны продвинуться дальше, чтобы полностью их выполнить. Есть дискуссии относительно формата, относительно методов обсуждения. Надо, чтобы все стороны, все участники соглашений придерживались своих обязательств", – сказал президент Франции.
Он выразил надежду, что ближайшая встреча в нормандском формате на уровне советников лидеров, которая состоится 10 февраля в Берлине, продвинет процесс, и подчеркнул, что процесс "должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня происходит на границах".
"С 2014 года украинцы защищают свою Родину. И я хотел бы сказать: не надо идти на провокации, которые нацеливают на дестабилизацию, надо быть взвешенным. И я после визита в Москву хочу еще больше приветствовать вас за взвешенность и хладнокровность при такой концентрации войск на границе", – сказал также Макрон.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях. В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.
Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.
Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.