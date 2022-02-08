Макрон: На сегодня Минские соглашения – это единственный путь, который позволяет идти к устойчивому миру

Макрон о Минских соглашениях: Мы должны продвинуться дальше, чтобы полностью их выполнить Фото: EPA

Макрон отметил, что Франция и Германия продолжат выполнять роль посредников, чтобы урегулировать конфликт, в нормандском формате.

"Я обсуждал эти вопросы с президентом [РФ Владимиром] Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволяет идти к миру, к устойчивому миру", – сказал президент Франции.

По его словам, Минские соглашения "действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности страны" и с их помощью удалось остановить "большое кровопролитие".

"Мы должны продвинуться дальше, чтобы полностью их выполнить. Есть дискуссии относительно формата, относительно методов обсуждения. Надо, чтобы все стороны, все участники соглашений придерживались своих обязательств", – сказал президент Франции.

Он выразил надежду, что ближайшая встреча в нормандском формате на уровне советников лидеров, которая состоится 10 февраля в Берлине, продвинет процесс, и подчеркнул, что процесс "должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня происходит на границах".

"С 2014 года украинцы защищают свою Родину. И я хотел бы сказать: не надо идти на провокации, которые нацеливают на дестабилизацию, надо быть взвешенным. И я после визита в Москву хочу еще больше приветствовать вас за взвешенность и хладнокровность при такой концентрации войск на границе", – сказал также Макрон.