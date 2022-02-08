Макрон заявил, что по инициативе Зеленского был отозван законопроект, который "не соответствовал Минским соглашениям"

"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского, в частности – конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого [нормандского] формата, в частности – отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям... Этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского", – сказал Макрон.

Он не уточнил, о каком проекте закона идет речь. Как пишут "Радіо Свобода" и "Европейская правда", в последнее время был отозван один законопроект – "Об основах государственной политики переходного периода".

"Европейская правда" писала, что отзыв проекта закона официально отозвали для внесения в него изменений в соответствии с рекомендациями "Венецианской комиссии", а неофициально это было одним из требований России для проведения встречи в нормандском формате на уровне советников лидеров государство 26 января.

24 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта не связан со встречей в нормандском формате на уровне советников лидеров государств. "Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – сказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 24 января заявляла о необходимости доработки проекта закона.