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ПОЛИТИКА

Макрон заявил, что по инициативе Зеленского был отозван законопроект, который "не соответствовал Минским соглашениям"

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Макрон: Хочу приветствовать усилия президента Зеленского
Макрон: Хочу приветствовать усилия президента Зеленского
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля приветствовал отзыв преиздентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, который якобы "не соответствовал Минским соглашениям". Трансляцию вел канал агентства РБК в YouTube.

"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского, в частности – конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого [нормандского] формата, в частности – отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям... Этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского", – сказал Макрон.

Он не уточнил, о каком проекте закона идет речь. Как пишут "Радіо Свобода" и "Европейская правда", в последнее время был отозван один законопроект – "Об основах государственной политики переходного периода".

"Европейская правда" писала, что отзыв проекта закона официально отозвали для внесения в него изменений в соответствии с рекомендациями "Венецианской комиссии", а неофициально это было одним из требований России для проведения встречи в нормандском формате на уровне советников лидеров государство 26 января.

24 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта не связан со встречей в нормандском формате на уровне советников лидеров государств. "Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – сказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 24 января заявляла о необходимости доработки проекта закона.

Контекст:

Проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" был внесен в Верховную Раду 9 августа 2021 года.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (сейчас занимает должность министра обороны), под руководством которого и разрабатывался законопроект, назвал его "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 были утверждены 15–16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.

Резников заявлял, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии при доработке законопроекта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Эммануэль Макрон
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