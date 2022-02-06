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ПОЛИТИКА

Встречу советников в нормандском формате не планируют переносить из-за болезни Ермака – СМИ

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Ермак 3 февраля сообщил, что заболел COVID-19. По данным СМИ, он идет на поправку
Ермак 3 февраля сообщил, что заболел COVID-19. По данным СМИ, он идет на поправку
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, становится лучше, он идет на поправку, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в ОП.

Глава ОП собирается в Берлин на встречу политических советников в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, которая запланирована на 10 февраля, рассказал собеседник СМИ.

"Поэтому встречу переносить не планируют", – отметил он.

Контекст:

Ермак уже болел COVID-19 в ноябре 2021 года. 3 февраля он сообщил, что снова получил положительный тест на коронавирус.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что глава ОП, несмотря на болезнь, "остается на связи и находится полностью в рабочем процессе".

"Безусловно, идеальный сценарий – чтобы эта встреча состоялась именно физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям ничто не заменит личной встречи. Будем надеяться, что [Ермак] поправится к моменту этой командировки. Если нет, будут приняты соответствующие решения в зависимости от ситуации", – сказал Кулеба.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, Берлин, нормандский формат, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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