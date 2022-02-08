Кулеба: Такая опция, как давление на Украину и принуждение Украины к чему-то, не является жизнеспособной

"Недавно я заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях. После этого в России был сделан очень странный вывод, что этим заявлением Украина отказывается от выполнения Минских соглашений как таковых. То есть для них "Минск" или должен быть выполнен на их условиях, или он не будет выполнен вообще. Это демонстрирует российскую логику... Такая опция, как давление на Украину и принуждение Украины к чему-то, не является жизнеспособной. Могут быть предложения, но если они будут для нас неприемлемы, они будут отвергнуты. Мы четко придерживаемся своей позиции, мы знаем, что придерживаемся справедливой позиции, и будем ее защищать", – заявил Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.