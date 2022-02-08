Россия может начать эскалацию на Донбассе и одновременно заблокировать проход украинских кораблей – нардеп Костенко

Костенко: Первое, что РФ будет использовать, – это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем Фото: Роман Костенко / Facebook

Он отметил, что комитет почти каждую неделю встречается с представителями разведок и СБУ и получает доклады по ситуации вокруг границ.

"Ситуация действительно остается напряженной, но она не является критической, то есть мы своей армией мы понимаем, какие варианты действий могут быть. Я уже неоднократно говорил с самого начала, когда было нагнетание, что сил и средств, которые сейчас есть у РФ, они расположены от Беларуси и до Кавказа, эти чуть больше 120 тысяч, во-первых, их недостаточно для того, чтобы сделать полномасштабное вторжение, как, помним, рисовали то, что они будут по Днепру отрезать нашу страну", – сказал нардеп.

При этом он подчеркнул, что угроза от РФ сохраняется с 2014 года, и сейчас напряжение выросло максимально за это время.

По словам Костенко, Россия может, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности в своем понимании, заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу.

"А Украина получает много своего ВВП через именно поставки морем. Они могут это сделать. И я вчера говорил с нашими зарубежными британскими партнерами, что сейчас нужно на это реагировать, потому что может быть поздно", – отметил депутат.

По его мнению, это один из основных вариантов, который рассматривают в РФ, так как им сейчас невыгодно демонстративно начинать эскалацию, вводя новые войска на украинскую территорию.

"Первое, что они будут использовать, – это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем. Но все это будет делаться с помощью РФ. Это основной план и поэтому мы должны на это рассчитывать", – подытожил нардеп.