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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может начать эскалацию на Донбассе и одновременно заблокировать проход украинских кораблей – нардеп Костенко

Костенко: Первое, что РФ будет использовать, это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем
Костенко: Первое, что РФ будет использовать, – это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем
Фото: Роман Костенко / Facebook

Россия собрала недостаточно войск на границе для полномасштабного вторжения, но может начать эскалацию на Донбассе и заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности в своем понимании. Об этом в комментарии "Цензор.нет" заявил 7 февраля секретарь оборонного комитета Рады, ветеран войны на Донбассе, нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

Он отметил, что комитет почти каждую неделю встречается с представителями разведок и СБУ и получает доклады по ситуации вокруг границ.

"Ситуация действительно остается напряженной, но она не является критической, то есть мы своей армией мы понимаем, какие варианты действий могут быть. Я уже неоднократно говорил с самого начала, когда было нагнетание, что сил и средств, которые сейчас есть у РФ, они расположены от Беларуси и до Кавказа, эти чуть больше 120 тысяч, во-первых, их недостаточно для того, чтобы сделать полномасштабное вторжение, как, помним, рисовали то, что они будут по Днепру отрезать нашу страну", – сказал нардеп.

При этом он подчеркнул, что угроза от РФ сохраняется с 2014 года, и сейчас напряжение выросло максимально за это время.

По словам Костенко, Россия может, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности в своем понимании, заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу.

"А Украина получает много своего ВВП через именно поставки морем. Они могут это сделать. И я вчера говорил с нашими зарубежными британскими партнерами, что сейчас нужно на это реагировать, потому что может быть поздно", – отметил депутат.

По его мнению, это один из основных вариантов, который рассматривают в РФ, так как им сейчас невыгодно демонстративно начинать эскалацию, вводя новые войска на украинскую территорию. 

"Первое, что они будут использовать, – это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем. Но все это будет делаться с помощью РФ. Это основной план и поэтому мы должны на это рассчитывать", – подытожил нардеп. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.

Теги: Одесса, Донбасс, вторжение, Минские соглашения, российская агрессия, наступление, война в Украине, война на Донбассе, Роман Костенко
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