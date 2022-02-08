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ПОЛИТИКА

Зеленский надеется, что переговоры в Берлине могут приблизить саммит "Нормандской четверки"

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Зеленский: Рассчитываем, что встреча 26 января и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита формата Normandy
Зеленский: Рассчитываем, что встреча 26 января и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита формата Normandy
Фото: EPA

Запланированная на 10 февраля встреча советников "Нормандской четверки" может приблизить проведение саммита на уровне лидеров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 февраля во время брифинга в Киеве по результатам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым на парижском саммите еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "Нормандской четверки", – сказал Зеленский.

По его мнению, важный шаг на этом пути – активизация диалога на уровне политических советников.

"Была очень успешной одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита формата Normandy", – добавил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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