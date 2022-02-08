Зеленский надеется, что переговоры в Берлине могут приблизить саммит "Нормандской четверки"

Зеленский: Рассчитываем, что встреча 26 января и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита формата Normandy Фото: EPA

"Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым на парижском саммите еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "Нормандской четверки", – сказал Зеленский.

По его мнению, важный шаг на этом пути – активизация диалога на уровне политических советников.

"Была очень успешной одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита формата Normandy", – добавил он.