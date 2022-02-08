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"Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России". Зеленский ответил Путину на фразу: "Терпи, моя красавица"

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Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы "автор афоризма понял ответ"
Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы "автор афоризма понял ответ"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на совместном брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о "нравится не нравится – терпи, моя красавица", передает корреспондент издания "ГОРДОН". Российский лидер так комментировал якобы невыполнение Украиной Минских соглашений.

Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы "автор афоризма понял ответ".

"Нравится не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.

Что касается фразы о терпении, то Зеленский считает, что Украина очень терпелива.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны, мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", – сказал он.

Контекст:

7 февраля на совместной пресс-конференции с Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Владимир Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", сообщила "Медуза". Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Минские соглашения, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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