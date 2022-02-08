"Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России". Зеленский ответил Путину на фразу: "Терпи, моя красавица"

Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы "автор афоризма понял ответ".
"Нравится не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.
Что касается фразы о терпении, то Зеленский считает, что Украина очень терпелива.
"Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны, мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", – сказал он.
7 февраля на совместной пресс-конференции с Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.
Пресс-секретарь Путина Владимир Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", сообщила "Медуза". Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.