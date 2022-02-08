"Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России". Зеленский ответил Путину на фразу: "Терпи, моя красавица"

Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы "автор афоризма понял ответ".

"Нравится не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.

Что касается фразы о терпении, то Зеленский считает, что Украина очень терпелива.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны, мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", – сказал он.