"Нравится, не нравится – терпите, Владимир Владимирович". Аваков ответил Путину

Аваков предложил Путину удовольствоваться одним бывшим президентом Украины, который находится в РФ, – Виктором Януковичем.

"Ну что, товарищ Путин, президента вам подавай украинского? Еще одного? Да нет уж, тешьтесь Януковичем. Наслаждайтесь. По пенькам побегайте. А прошлого нашего президента и действующего, да и будущего, мы, украинцы, как-нибудь будем хвалить сами, ругать сами, к ответственности призывать сами и сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа. Так что нравится, не нравится – терпите, Владимир Владимирович", – заявил экс-глава МВД.

Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что преследование Порошенко в Украине "как государственного преступника – чрезмерная заявка", и выразил готовность предоставить ему убежище в России.

Порошенко в ответ на это предложение посоветовал Путину осознать, что "мы разберемся сами здесь, в Украине", а президенту Украины Владимиру Зеленскому – "прекратить радовать Путина и заняться защитой страны".

В ходе пресс-конференции 7 февраля, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил также: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит, как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Владимир Песков заявил журналистам, что убежден – "Путин не знаком с творчеством этой группы", сообщил "Московский комсомолец". Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.