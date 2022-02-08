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"Нравится, не нравится – терпите, Владимир Владимирович". Аваков ответил Путину

Аваков: Сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа
Аваков: Сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа
Фото: mvs.gov.ua

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Видеообращение политик опубликовал в Facebook.

Аваков предложил Путину удовольствоваться одним бывшим президентом Украины, который находится в РФ, – Виктором Януковичем.

"Ну что, товарищ Путин, президента вам подавай украинского? Еще одного? Да нет уж, тешьтесь Януковичем. Наслаждайтесь. По пенькам побегайте. А прошлого нашего президента и действующего, да и будущего, мы, украинцы, как-нибудь будем хвалить сами, ругать сами, к ответственности призывать сами и сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа. Так что нравится, не нравится – терпите, Владимир Владимирович", – заявил экс-глава МВД. 

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/videos/366322048284343/

Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что преследование Порошенко в Украине "как государственного преступника – чрезмерная заявка", и выразил готовность предоставить ему убежище в России

Порошенко в ответ на это предложение посоветовал Путину осознать, что "мы разберемся сами здесь, в Украине", а президенту Украины Владимиру Зеленскому – "прекратить радовать Путина и заняться защитой страны".

В ходе пресс-конференции 7 февраля, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил также: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит, как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон. 

Пресс-секретарь Путина Владимир Песков заявил журналистам, что убежден – "Путин не знаком с творчеством этой группы", сообщил "Московский комсомолец". Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора. 

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Киевский апелляционный суд 28 января перенес рассмотрение жалобы на 11 февраля.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Дмитрий Песков, Financial Times, убежище, президент
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