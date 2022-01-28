"Не доставили материалы дела в суд". Апелляцию по мере пресечения для Порошенко перенесли на 11 февраля

Заседание перенесли на 11 февраля, в релизе не объяснили причину переноса.

"Мы приехали в суд и вроде бы из-за того, что не доставили материалы дела, заседание не состоится. Меня уже заранее поздравили с днем рождения, так как на мой день рождения, на 11 февраля перенесено это заседание", – прокомментировал в суде адвокат Порошенко Илья Новиков, трансляция велась телеканалом "Прямий".

Адвокат заявил, что дело Порошенко никогда не было рутинным.

"Это не про то, что закон один для всех. Это существенное политическое дело. И мы видим, что полностью перешли в политическую плоскость, в плоскость пиара. Привезти несколько папок с документами из Печерского суда в Апелляционный – это не какая-то спецоперация. Почему так получилось и почему оставили нашу апелляционную жалобу без рассмотрения, я не знаю", – отметил Новиков.