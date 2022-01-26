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ПОЛИТИКА

Порошенко вызвали в ГБР

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В ГБР считают, что Порошенко манипулирует общественным мнением
В ГБР считают, что Порошенко манипулирует общественным мнением
Фото: ЕРА

Пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко вызывают в Госбюро расследований, дату его встречи со следователем назначили на 11.00 31 января. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

В Госбюро заявили, что Порошенко ждали 24 января в 16.00, а он ради "создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей явился в ГБР, но вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя".

"При этом его команда успела снять видео, что будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", – сказано в релизе. 

В ГБР обвинили Порошенко в манипулировании общественным мнением и призвали выполнять обязанности, возложенные на него судом. Там заявляют, что политик сдал четыре загранпаспорта и один дипломатический только после огласки в СМИ

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Апелляционные жалобы Киевский апелляционный суд рассмотрит 28 января. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, следователь, ГБР
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