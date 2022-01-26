Порошенко вызвали в ГБР

В Госбюро заявили, что Порошенко ждали 24 января в 16.00, а он ради "создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей явился в ГБР, но вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя".

"При этом его команда успела снять видео, что будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", – сказано в релизе.

В ГБР обвинили Порошенко в манипулировании общественным мнением и призвали выполнять обязанности, возложенные на него судом. Там заявляют, что политик сдал четыре загранпаспорта и один дипломатический только после огласки в СМИ.