Малюська назвал имена "очевидных олигархов" в Украине

У Ахметова (на фото) есть все критерии, чтобы считаться олигархом, считает Малюська Фото: EPA

Главу Минюста спросили, кого он считает "очевидным олигархом" в Украине.

"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. [Пятый президент Украины, нардеп от "Евросолидарности"] Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", – ответил Малюська.

Он сказал, что еще не видел новой структуры собственности телеканалов "Прямий" и "5 канал", о выходе из которых заявлял Порошенко.

"Закон [об олигархах] прописан широко, не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, как будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, "Прямий" и "5 канал" не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания", – подчеркнул Малюська.

По его словам, закон о деолигархизации "не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу".

"Решения не должны вызывать много споров и дискуссий. Большому бизнесу, находящемуся в средней зоне, следует посоветоваться с юристами", – порекомендовал глава Минюста.

Малюська напомнил, что у бизнесменов еще есть время до 7 мая, чтобы "утратить свой статус олигарха" – "затем будет другая история".

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд. Коломойский, имея в активе $1,8 млрд, четвертый в рейтинге богатейших украинцев, Порошенко – седьмой ($1,6 млрд).