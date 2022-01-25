Малюська назвал имена "очевидных олигархов" в Украине

Главу Минюста спросили, кого он считает "очевидным олигархом" в Украине.
"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. [Пятый президент Украины, нардеп от "Евросолидарности"] Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", – ответил Малюська.
Он сказал, что еще не видел новой структуры собственности телеканалов "Прямий" и "5 канал", о выходе из которых заявлял Порошенко.
"Закон [об олигархах] прописан широко, не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, как будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, "Прямий" и "5 канал" не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания", – подчеркнул Малюська.
По его словам, закон о деолигархизации "не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу".
"Решения не должны вызывать много споров и дискуссий. Большому бизнесу, находящемуся в средней зоне, следует посоветоваться с юристами", – порекомендовал глава Минюста.
Малюська напомнил, что у бизнесменов еще есть время до 7 мая, чтобы "утратить свой статус олигарха" – "затем будет другая история".
Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд. Коломойский, имея в активе $1,8 млрд, четвертый в рейтинге богатейших украинцев, Порошенко – седьмой ($1,6 млрд).
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.