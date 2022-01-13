"Я понимаю, какая опасность от деятельности этих лиц". Данилов рассказал, сколько в Украине олигархов и где их будут регистрировать

"Это будет создание реестра на технологической площадке системы СОТА посредством отдельного сервиса. В СОТА есть три части: есть часть публичная, которая доступна всему обществу, там, где открыта информация. Есть часть СОТА, где документы для служебного пользования, и есть СОТА с грифом "секретно", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО опроверг информацию, озвученную им 11 мая 2021 года, о том, что в Украине 13 олигархов.

"Я вам могу рассказать: их гораздо больше. Для того, чтобы дать окончательное толкование, нужно пройти проверку. Там есть критерии, определенные законодательством. Мы на сегодняшний день предварительно отрабатываем этот вопрос. И я не могу сказать, что будет в результате. Наше желание достаточно простое: чтобы там вообще никого не было, чтобы они приняли соответствующие правила, которые есть в государстве, согласно закону, тогда будет все хорошо", – отметил Данилов.

Он заверил, что выборочного отношения к богатым украинцам не будет, в вопросах определения олигархов будут руководствоваться только законом и установленными им критериями.

На вопросы журналиста, как в СНБО планируют определять политическое и медийное влияние олигарха, Данилов ответил, что будут обращаться в соответствующие учреждения для разъяснений, не уточнив, в какие именно.

Секретарь СНБО убежден – президент Украины Владимир Зеленский не будет использовать реестр олигархов как политический инструмент.

"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны, и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы думаете, что Владимир Александрович сказал и все выстроились в ряд, – это не так", – заверил он.