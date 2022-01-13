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ПОЛИТИКА

"Я понимаю, какая опасность от деятельности этих лиц". Данилов рассказал, сколько в Украине олигархов и где их будут регистрировать

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Данилов заверил, что выборочного отношения к олигархам не будет
Данилов заверил, что выборочного отношения к олигархам не будет
Фото: rnbo.gov.ua

Украинских олигархов будут регистрировать в государственной информационно-аналитической системе СОТА, которая позволит отслеживать почти все процессы в стране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью, опубликованном 13 января в издании "Украинская правда".

"Это будет создание реестра на технологической площадке системы СОТА посредством отдельного сервиса. В СОТА есть три части: есть часть публичная, которая доступна всему обществу, там, где открыта информация. Есть часть СОТА, где документы для служебного пользования, и есть СОТА с грифом "секретно", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО опроверг информацию, озвученную им 11 мая 2021 года, о том, что в Украине 13 олигархов.

"Я вам могу рассказать: их гораздо больше. Для того, чтобы дать окончательное толкование, нужно пройти проверку. Там есть критерии, определенные законодательством. Мы на сегодняшний день предварительно отрабатываем этот вопрос. И я не могу сказать, что будет в результате. Наше желание достаточно простое: чтобы там вообще никого не было, чтобы они приняли соответствующие правила, которые есть в государстве, согласно закону, тогда будет все хорошо", – отметил Данилов.

Он заверил, что выборочного отношения к богатым украинцам не будет, в вопросах определения олигархов будут руководствоваться только законом и установленными им критериями.

На вопросы журналиста, как в СНБО планируют определять политическое и медийное влияние олигарха, Данилов ответил, что будут обращаться в соответствующие учреждения для разъяснений, не уточнив, в какие именно.

Секретарь СНБО убежден – президент Украины Владимир Зеленский не будет использовать реестр олигархов как политический инструмент.

"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны, и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы думаете, что Владимир Александрович сказал и все выстроились в ряд, – это не так", – заверил он.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

11 мая 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что под закон об олигархах в Украине подпадают 13 человек. 30 декабря Данилов сказал, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

Теги: СНБО, бизнес, закон, олигархи, Алексей Данилов, бизнесмен
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