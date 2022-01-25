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ПОЛИТИКА

Суд назначил дату рассмотрения апелляции на меру пресечения Порошенко

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Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства
Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства
Фото: EPA

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты и обвинения на меру пресечения пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко 28 января. Об этом пресс-служба суда сообщила 25 января.

Заседание начнется в 11.00. Апелляционные жалобы будут рассматривать судьи Николай Ященко, Валерий Лашевич и Иван Рыбак.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

О намерении обжаловать меру пресечения заявляли адвокаты пятого президента, такую возможность не исключали также в ГБР. 24 января в ГБР сообщили, что Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Петр Порошенко, Государственное бюро расследований, апелляция, Офис генпрокурора, ГБР
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