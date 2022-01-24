Порошенко, которому суд избрал меру пресечения, до сих пор не сдал загранпаспорт – Госбюро расследований

"19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение [...] документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. [...] Однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", – говорится в сообщении.

Свой комментарий ГБР опубликовало "относительно очередных информационных манипуляций вокруг выезда за границу подозреваемого" Порошенко.

23 января экс-президент заявил в видеообращении, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует его дипломатической деятельности и не пускает за границу.