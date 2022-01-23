"Какую вавку в голове нужно иметь, чтобы препятствовать моей дипломатической деятельности?" Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу

"Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи", – сказал Порошенко Фото: ЕРА

Порошенко рассказал, что у него есть несколько запланированных визитов за границу.

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента, что я представляю "Европейскую солидарность" в Парламентской ассамблее НАТО. Есть решение главы делегации о включении меня в состав украинской делегации в Межпарламентском совете Украина-НАТО. Есть билет в Брюссель, и что важно – билет назад", – сказал он.

Политик рассказал, что личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. Какую вавку надо иметь в голове, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности? Она ведь нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", – заверил Порошенко.

Он также подчеркнул, что с начала года Зеленский еще ни разу не созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины по ситуации на границе с Россией и Беларусью.