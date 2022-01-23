ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Какую вавку в голове нужно иметь, чтобы препятствовать моей дипломатической деятельности?" Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу

"Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи", сказал Порошенко
"Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи", –  сказал Порошенко
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует его дипломатической деятельности и не пускает за границу. Об этом Порошенко сказал в видеообращении, опубликованном 23 января в Facebook.

Порошенко рассказал, что у него есть несколько запланированных визитов за границу.

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента, что я представляю "Европейскую солидарность" в Парламентской ассамблее НАТО. Есть решение главы делегации о включении меня в состав украинской делегации в Межпарламентском совете Украина-НАТО. Есть билет в Брюссель, и что важно – билет назад", – сказал он.

Политик рассказал, что личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. Какую вавку надо иметь в голове, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности? Она ведь нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", – заверил Порошенко.

Он также подчеркнул, что с начала года Зеленский еще ни разу не созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины по ситуации на границе с Россией и Беларусью.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/430475725500500/

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

О намерении обжаловать определение заявляли адвокаты пятого президента, такую возможность не исключали также в ГБР.

Теги: Петр Порошенко, запрет, Владимир Зеленский, дипломаты, следователь, Европейская солидарность, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (255716)
2
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (130708)
3
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (91005)
4
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность (59120)
5
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (53922)
6
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь!" Мейхер показала голую ногу и грудь (52321)
7
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом (46439)
8
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами (28992)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS