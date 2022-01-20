"$300 тыс. выцыганили организаторы шоу из Пороха. 100 сразу стырили, как водится". Арестович назвал митинги за Порошенко проплаченными, а их участников – ослами

Арестович назвал Порошенко политической фигурой, которая может существовать только при двух условиях – расколе и коррупции Фото: ЕРА

Арестович сообщил, что якобы располагает инсайдерской информацией из штаба Порошенко о финансовых расходах на организацию митингов.

"Наши люди в штабе Гетьмана сообщают: $300 тыс. выцыганили организаторы шоу из Пороха. 100 сразу стырили, как водится. На остальное – подтянули 2 тыс. чел, каре спасителей нации, ослов – к середине каре. По сотне за голову", – написал он.

Арестович добавил, что "не взлетает народная поддержка без финансовой" и назвал Порошенко политической фигурой, которая может существовать только при двух условиях – расколе и коррупции.