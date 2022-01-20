ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"$300 тыс. выцыганили организаторы шоу из Пороха. 100 сразу стырили, как водится". Арестович назвал митинги за Порошенко проплаченными, а их участников – ослами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович назвал Порошенко политической фигурой, которая может существовать только при двух условиях расколе и коррупции
Арестович назвал Порошенко политической фигурой, которая может существовать только при двух условиях – расколе и коррупции
Фото: ЕРА

Алексей Арестович, который заявил, что уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, назвал митинги в поддержку пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко проплаченными. Об этом он написал 19 января в Facebook.

Арестович сообщил, что якобы располагает инсайдерской информацией из штаба Порошенко о финансовых расходах на организацию митингов.

"Наши люди в штабе Гетьмана сообщают: $300 тыс. выцыганили организаторы шоу из Пороха. 100 сразу стырили, как водится. На остальное – подтянули 2 тыс. чел, каре спасителей нации, ослов – к середине каре. По сотне за голову", – написал он.

Арестович добавил, что "не взлетает народная поддержка без финансовой" и назвал Порошенко политической фигурой, которая может существовать только при двух условиях – расколе и коррупции.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5115894951807877

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

О намерении обжаловать определение заявляли адвокаты пятого президента, такую возможность не исключали также в ГБР.

Теги: Петр Порошенко, аэропорт, митинг, Алексей Арестович, президент, Европейская солидарность, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же он вас любит", "Сколько страсти". Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем
"Как же он вас любит", "Сколько страсти". Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Принц Эндрю удалил свои аккаунты в соцсетях
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Принц Эндрю удалил свои аккаунты в соцсетях
Блогер Стужук призналась, за что в Украине ей платят до $200 тыс. в месяц
Блогер Стужук призналась, за что в Украине ей платят до $200 тыс. в месяц
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Супер попка". Каменских показала голый пах в движении
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Супер попка". Каменских показала голый пах в движении
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова в миниплатье подняла ноги перед камерой (162872)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (151597)
3
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (126778)
4
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (77937)
5
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (66222)
6
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (50410)
7
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке (49502)
8
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (46888)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS