Арестович уволился с должности советника Ермака. Он обвинял Зеленского в нарушении обещаний

По словам Арестовича, из ОПУ он ушел по "личным причинам" Фото: Олексій Арестович / Facebook

Арестович сообщил, что уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ его уже не будет.

По словам Арестовича, ушел он по "личным причинам".

Арестович в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.

По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания. Арестович добавил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это же худшее, что с нами можно было сделать, – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – заявил Арестович.