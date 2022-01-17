Арестович уволился с должности советника Ермака. Он обвинял Зеленского в нарушении обещаний

Арестович сообщил, что уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ его уже не будет.
По словам Арестовича, ушел он по "личным причинам".
Арестович в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.
По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания. Арестович добавил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".
"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это же худшее, что с нами можно было сделать, – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – заявил Арестович.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года.
С 28 октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.