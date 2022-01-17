"Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести". Арестович обвинил Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть

Арестович (на фото) о Зеленском: Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано Фото: Олексій Арестович / Facebook

По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания.

"Президент пришел к власти на лозунгах выполнения обещаний. Нам стикеры красивые рисуют: из 46 обещаний выполнено 22, 16 в очереди на выполнение, а к остальным мы обязательно подойдем. Так нарушены базовые обещания – экономическая свобода и гуманитарная политика", – отметил советник главы ОП.

Он также напомнил, что Зеленский построил свою предвыборную кампанию на разговорах с людьми.

"На обращении, оно не всегда было гладким, он запинался, но он очень искренне говорил. Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано. Я говорю: "Наша же сила в том, что президент разговаривает со всеми напрямую, в этом его основная фишка – говорить, обращаться, разъяснять свою политику… Где это все?" – пожаловался он.

Арестович добавил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – заявил Арестович.

ВИДЕО