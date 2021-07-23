В отношении некоторых лиц на Западе у Зеленского нет никаких иллюзий – Арестович

Арестович: Мне кажется, Зеленский (на фото) давно уже очень недоволен Фото: president.gov.ua

"Мне кажется, он давно уже очень недоволен… То, что он не имеет никаких иллюзий в отношении некоторых лиц на Западе, – это безусловно", – подчеркнул Арестович.

Он отметил, что не видит ничего "шокирующего" в своих словах о "развороте Украины на Восток".

"[Запад] привык, что Украина 30 лет позволяет ему быть в роли сакрального взрослого, на которого мы смотрим, открыв рот. Или мы забыли, как Франция и Германия повели себя по отношению к Грузии во время агрессии России? А Грузия – между прочим, единственная страна на постсоветском пространстве, если не считать стран Балтии, которой удалось провести демократические реформы. Запад – это сложная конструкция. Лучше всего Запад критикует не Арестович, а его реальные дела. Что я такого оскорбительного, шокирующего сказал? Что два бывших немецких канцлера работают в "Газпроме"?" – резюмировал Арестович.

Комментируя встречу Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, Арестович 15 июля заявил, что канцлер ФРГ сдала украинские интересы в пользу России.

"Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", – сказал он.