"Мы за единство на словах, а не на деле". Порошенко оговорился на согласительном совете Рады

"Я еще раз подчеркиваю. Мы за единство – на словах, а не на деле", – сказал Порошенко.

Комментируя оговорку, Гриценко написал: "Потому что честный".

Верховная Рада Украины готова к любому развитию событий в случае вторжения России. Об этом сегодня заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании, в частности, будут рассматриваться вопросы по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.