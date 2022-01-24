Адвокаты Порошенко заявили, что на 25 января запланирован его перекрестный допрос с Медведчуком. ГБР отрицает

"Нам также сообщают неофициально, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение – что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ, которые поддерживают позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", – сказал Новиков.
Адвокат подчеркнул, что Порошенко показания давать не будет.
"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем мы намерены отказаться… То есть показаний, по сути, и не будет. И в будущем у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", – добавил Новиков.
После обнародования заявлений адвоката в СМИ в ГБР сообщили, что проводить перекрестный допрос 25 января они не планировали.
Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о незаконной поставке в Украину угля из временно неподконтрольных правительству территорий. Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. Последний раз его продлили 10 января.
Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.
Оба фигуранта свою вину отрицают.