ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Адвокаты Порошенко заявили, что на 25 января запланирован его перекрестный допрос с Медведчуком. ГБР отрицает

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Защита Порошенко заявила, что от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем она намерена отказаться
Защита Порошенко заявила, что от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем она намерена отказаться
Фото: EPA

Адвокат Илья Новиков на брифинге 24 января сообщил о якобы запланированном в Государственном бюро расследований на 25 января перекрестном допросе пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Брифинг транслировал "5 канал". ГБР на своем сайте эту информацию опровергло.

"Нам также сообщают неофициально, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение – что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ, которые поддерживают позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", – сказал Новиков.

Адвокат подчеркнул, что Порошенко показания давать не будет.

"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем мы намерены отказаться… То есть показаний, по сути, и не будет. И в будущем у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", – добавил Новиков.

После обнародования заявлений адвоката в СМИ в ГБР сообщили, что проводить перекрестный допрос 25 января они не планировали.

Контекст:

Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о незаконной поставке в Украину угля из временно неподконтрольных правительству территорий. Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 годаПорошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. Последний раз его продлили 10 января.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

Оба фигуранта свою вину отрицают.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, Илья Новиков, допрос, адвокат, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отросли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отросли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (86310)
2
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (80474)
3
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (40352)
4
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (37096)
5
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога (32989)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (32130)
7
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски (31657)
8
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (28594)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS