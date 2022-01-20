Судья, огласивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Сегодня судья находится в отпуске. Прямо сейчас в отпуске. Что будет завтра, я комментировать не могу, завтра будет завтра", – сказал он.

В то же время Чергавый отказался отвечать, на сколько дней Соколов ушел в отпуск, а также по какой причине.

Он отметил изданию, что такую информацию суд может предоставить только в ответ на письменный запрос.