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Судья, огласивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск

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Соколов (слева) избирал меру пресечения Порошенко (справа)
Соколов (слева) избирал меру пресечения Порошенко (справа)
Фото: EPA

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, который 19 января избрал меру пресечения пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах, сегодня, 20 января, находится в отпуске.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Сегодня судья находится в отпуске. Прямо сейчас в отпуске. Что будет завтра, я комментировать не могу, завтра будет завтра", – сказал он.

В то же время Чергавый отказался отвечать, на сколько дней Соколов ушел в отпуск, а также по какой причине.

Он отметил изданию, что такую информацию суд может предоставить только в ответ на письменный запрос.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

О намерении обжаловать определение заявляли адвокаты пятого президента, такую возможность не исключали также в ГБР.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Печерский суд, госизмена, президент, подозрение, судья, Европейская солидарность, суд, заседание, нардеп
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