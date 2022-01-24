Порошенко пришел по вызову в Госбюро расследований, но ушел через семь минут, не дождавшись следователя – ГБР

"Сегодня, 24 января, подозреваемого Порошенко вызвали на 16.00 в Государственное бюро расследований. Зафиксировано, что в 16.07 Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение ГБР, в 16.11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16.14 народный депутат покинул помещение, не дождавшись следователя. Таким образом, Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около семи минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что в 16.11 адвокат Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Следователь через четыре минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого, ни его защитников в здании уже не было.

Следователь позвонил адвокату Порошенко Игорю Голованю, однако тот не сообщил причин поспешного покидания бюро.