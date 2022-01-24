Порошенко пришел по вызову в Госбюро расследований, но ушел через семь минут, не дождавшись следователя – ГБР

"Сегодня, 24 января, подозреваемого Порошенко вызвали на 16.00 в Государственное бюро расследований. Зафиксировано, что в 16.07 Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение ГБР, в 16.11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16.14 народный депутат покинул помещение, не дождавшись следователя. Таким образом, Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около семи минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", – сказано в сообщении.
В ГБР отметили, что в 16.11 адвокат Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Следователь через четыре минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого, ни его защитников в здании уже не было.
Следователь позвонил адвокату Порошенко Игорю Голованю, однако тот не сообщил причин поспешного покидания бюро.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
О намерении обжаловать меру пресечения заявляли адвокаты пятого президента, такую возможность не исключали также в ГБР. 24 января в ГБР сообщили, что Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт.