Зеленский лидирует в президентском рейтинге, выросла поддержка Порошенко и Смешко – опрос

Зеленского готовы поддержать 23,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: president.gov.ua

Если бы выборы главы государства прошли в следующее воскресенье, Зеленского поддержали бы 23,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (17,4% среди всех респондентов).

Во второй тур с ним вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, у которого 20,9% (15,5%).

Отмечается, что разница в поддержке Зеленского и Порошенко в рамках статистической погрешности, то есть "формально они "делят" первое место".

Далее идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,8% и 8,8% – среди всех опрошенных), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (9,6% и 7,1%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,3% и 6,9%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

"По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% выросла поддержка Петра Порошенко. Также наблюдается рост поддержки Игоря Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки [бывшего главы Верховной Рады Украины, внефракционного нардепа] Дмитрия Разумкова (с 8,1% до 5%) и [лидера партии "Свобода"] Олега Тягнибока (с 3,1% до 1,1%)", – подчеркнули социологи.

Согласно опросу КМИС, проведенного 13–16 декабря прошлого года, Зеленского поддерживали 26,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.