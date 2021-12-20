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Зеленский во втором туре выборов президента побеждает любого оппонента – опрос

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Зеленского готовы поддержать 27,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Зеленского готовы поддержать 27,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы главы государства прошли в середине декабря, Зеленского поддержали бы 27,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Во второй тур с ним вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, у которого 16%.

Далее идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,4%), нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,6%), нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,9%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,2%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Как отмечают социологи, во втором туре Зеленский побеждает любого оппонента: Порошенко (55,7% против 44,3%), Бойко (60,2% против 39,8%), Тимошенко (51,6% против 48,4%) и Разумкова (53,2% против 46,8%).

Опрос проводился 9–17 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2025 респондентов методом интервью "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышает: 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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