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ПОЛИТИКА

Венедиктова заявила, что у Офиса генпрокурора нет намерения смягчать позицию по мере пресечения для Порошенко

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Порошенко была избрана мера пресечения в виде личного обязательства
Порошенко была избрана мера пресечения в виде личного обязательства
Фото: EPA

Офис генпрокурора не намерен смягчать свою позицию по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Об этом журналистам 26 января заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, нет ли у ведомства намерения изменить свою позицию по мере пресечения Порошенко для "снижения градуса накала в обществе", Венедиктова ответила: "Нет такого намерения у Офиса генпрокурора. Офисом генпрокурора была подана апелляционная жалоба, и вчера, когда появилось полное решение, было дополнение к апелляционной жалобе, и мною уже оно подписано".

"Я понимаю, что есть вопросы электоральных симпатий и антипатий, я понимаю, что есть вопросы у гражданского общества о целесообразности, нецелесообразности, но мы пытаемся оставаться исключительно в профессиональной процессуальной плоскости – у нас ко всем фигурантам дела абсолютно одинаковое отношение... Уважаем статус пятого президента, народного депутата, но мы исходим из того, что снята депутатская неприкосновенность", – заявила она.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Апелляционные жалобы Киевский апелляционный суд рассмотрит 28 января. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Петр Порошенко, апелляция, личное обязательство, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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