Венедиктова заявила, что у Офиса генпрокурора нет намерения смягчать позицию по мере пресечения для Порошенко

Отвечая на вопрос, нет ли у ведомства намерения изменить свою позицию по мере пресечения Порошенко для "снижения градуса накала в обществе", Венедиктова ответила: "Нет такого намерения у Офиса генпрокурора. Офисом генпрокурора была подана апелляционная жалоба, и вчера, когда появилось полное решение, было дополнение к апелляционной жалобе, и мною уже оно подписано".

"Я понимаю, что есть вопросы электоральных симпатий и антипатий, я понимаю, что есть вопросы у гражданского общества о целесообразности, нецелесообразности, но мы пытаемся оставаться исключительно в профессиональной процессуальной плоскости – у нас ко всем фигурантам дела абсолютно одинаковое отношение... Уважаем статус пятого президента, народного депутата, но мы исходим из того, что снята депутатская неприкосновенность", – заявила она.