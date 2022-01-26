"Порошенко вел себя как жертва, когда он разговаривал с американцами и европейцами". Депутат французского парламента сравнила пятого президента Украины с Зеленским

"Порошенко вел себя как жертва, когда он разговаривал с американцами и европейцами, а когда он общался с украинцами – он говорил: "Международный валютный фонд не будет нам указывать, как украинцы будут жить". Мы все это слышали и воспринимали как двойную игру", – сказала депутат.

Фор-Мунтян также добавила, что украино-французские отношения улучшились после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, у которого, по ее словам, были "личные отношения" с Макроном.

"Зеленский занял другую позицию. По крайней мере, нам так показалось. Первое, что он заявил, – это то, что он хочет сесть за стол переговоров с Путиным и мы все должны сидеть за столом на равных. Эту позицию восприняли положительно и во Франции, и в Германии. Потом сменили послов, еще какие-то перемены, и началась работа. Сейчас сложилась отличная команда на этом уровне", – рассказала она.